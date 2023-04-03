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Стоит ли продавать акции Сбера в мае?

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Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин, отвечая на вопросы пользователей соцсети Профит, отмечает, что в среднем дивидендный гэп закрывается в районе от 3 месяцев до полугода.

– И это вполне, естественно, тогда, когда история с предыдущими выплатами забывается, и инвесторы начинают реагировать на новые финансовые результаты компании, – уточняет специалист БКС.

Отвечая на вопрос, стоит ли продавать акции Сбера в мае или ждать дивиденды, эксперт считает, что для долгосрочных инвесторов имеет смысл держать акции Сбербанка.

– Что касается дивидендов, конечно, после отсечки будет так называемый дивидендной гэп. Акции Сбера сильно просядут в цене, но со временем восстановятся, тем более, Сбер всё равно по-прежнему, торгуется дешевле собственного капитала, – подчеркивает эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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