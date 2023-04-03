В марте спрос на ипотеку Сбера вырос на 34%

В марте 2023 года Сбер выдал 103,3 тыс. жилищных кредитов на 335 млрд рублей. По данным Домклик, это на 34% больше, чем в феврале, по количеству кредитов. В денежном выражении прирост составляет 36%.

По-прежнему очень востребована льготная ипотека с господдержкой. По данным аналитиков Домклик, 37,7 тыс. кредитов на 156,9 млрд рублей оформлено в марте (+53% к февралю) по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

По данным Домклик, чаще всего льготную ипотеку в марте оформляли жители Москвы (17,7 млрд рублей — на 56% больше, чем в феврале), Московской области (12,1 млрд рублей, +47%), Санкт-Петербурга (12 млрд рублей, +72%), Краснодарского края (11,5 млрд рублей, +57%) и Тюменской области (8,2 млрд рублей, +53%).

Всего в первом квартале 2023 года, по данным Домклик, Сбер выдал 234 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 754,5 млрд рублей.