«Семейная ипотека» обогнала льготную

По итогам первого квартала 2023 года ВТБ провел по «семейной ипотеке» более 10,3 тысяч сделок на 62 млрд рублей. Впервые спрос на нее оказался выше, чем на программу с господдержкой-2020 – ее с начала года оформили около 9 тысяч клиентов на 55,2 млрд рублей.

«Ипотека с господдержкой-2020», запущенная в первую волну пандемии, традиционно была самой востребованной среди льготных программ. В 2022 году ей воспользовались 54,1 тысячи заемщиков ВТБ, общий объем сделок составил 280 млрд рублей. В рамках «семейной ипотеки» за прошлый год банк провел около 40 тысяч сделок на 221 млрд рублей. Изменение тренда случилось в 2023 году – по результатам первых трех месяцев разрыв по количеству выданных кредитов составил 14% в пользу «семейной» программы.

«Основной фактор резкого роста «семейной» ипотеки – модернизация программы с начала года. Теперь получить льготный жилищный кредит могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. ВТБ последовательно выступал за расширение ее условий, в том числе предлагал рассмотреть возможность ее продления на несколько лет или даже сделать постоянно действующей. Сейчас мы видим позитивные результаты от более активной работы с «семейной» ипотекой, спрос на которую впервые оказался выше, чем по льготной программе, до этого всегда выступавшей локомотивом рынка первичного жилья», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он отметил, что в марте рост спроса на российском рынке пришелся на все программы. Основными факторами стали широкий выбор объектов недвижимости и корректировка цен на рынке в начале года, хотя и не столь быстрыми темпами.