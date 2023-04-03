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Почти 40% сибирских водителей получали штрафы с камер за последний год

По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), 39% получали штрафы с камер за последний год (33% годом ранее), чаще всего -  за превышение скорости (81%). Большая часть при этом предпочитает оплачивать их сразу и со скидкой, преимущественно на портале Госуслуг (55%).

Нарушителей больше всего оказалось среди респондентов в возрасте 26-40 лет (46%) и мужской аудитории в целом (43% мужчин против 38% женщин).  Большинство респондентов (61%) при этом утверждают, что не получали «писем счастья» от ГИБДД.

В тройке наиболее популярных штрафов** оказались превышение скорости (81%), неправильная остановка и стоянка (4%) и нарушение разметки (12%). Еще 4% опрошенных получали штрафы за проезд по выделенной линии и несоблюдение дорожных знаков, 4% - за проезд на красный цвет, 3% - за непредоставление преимуществ пешеходу и нарушение правил пользования телефоном (1%).

Годом ранее большинство автолюбителей (45%) также отмечали, что получали штрафы в основном за превышение скорости, 29% штрафовали за непредставление преимущества пешеходу, 10% - за неправильную парковку.

93% опрошенных предпочитают оплачивают штрафы сразу и со скидкой (86% годом ранее), 3% не торопятся оплачивать и иногда забывают (13% опрошенных в 2022 году), 3% оспаривают (6% - в прошлом году) и только 1% не платят штрафы принципиально. Более дисциплинированными в этом отношении оказались женщины: среди них штрафы оплачивают сразу 93% опрошенных по сравнению с 88% мужчин. Кроме этого, среди женщин за рулем нет злостных неплательщиков, тогда как среди водителей-мужчин их 2%.

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Чаще всего сибирские автолюбители оплачивают штрафы** на портале Госуслуг - 55%. Треть (35%) делают это через мобильный банк, 17% - через приложение о штрафах. 9% платят в отделении банка, по 2% - на сайте ГИБДД,  через платежный терминал, в почтовом отделении. Годом ранее автолюбители в основном оплачивали полученные штрафы с камер через платежный терминал (31%), четверть (24%) на портале Госуслуг, 14% – через мобильный банк и 13% – в отделении банка, еще 12% - через приложение о штрафах и 6% - на сайте ГИБДД.

* Опрос проводился 1-7 марта 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.
** вопрос с множественным вариантом ответов

/ Сибирское Информационное Агентство /
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