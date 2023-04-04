ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества

Схема заключается в том, что аферисты от имени сотрудников правоохранительных органов обзванивают людей, которых уже обокрали мошенники, и убеждают их поучаствовать в поиске преступников. Обманщики даже обещают официальное трудоустройство и зарплату «добровольным помощникам».

– Если человек соглашается, мошенники используют его банковскую карту для вывода украденных денег. Сначала на нее падает то, что удалось выманить у новой жертвы. А затем человек получает инструкцию, куда эти суммы перевести дальше или как обналичить и передать «полицейским под прикрытием». Все время преступники уверяют, что это операция по спасению украденных средств, но на самом деле человек сам становится соучастником преступления, – говорится в сообщении ЦБ.

Обманутые люди, которые перевели деньги на карту «помощников следствия», начинают жаловаться в свои банки и настоящую полицию и рассказывать, на какие реквизиты делали переводы. В результате данные карты «помощника» попадают в базу мошеннических счетов — и невольному соучастнику блокируют доступ ко всем его картам и онлайн-банкам.

Когда полиция расследует преступление, то в первую очередь выходит именно на «внештатного помощника». Он рискует получить обвинение в краже и мошенничестве, за что грозит до десяти лет тюрьмы. И доказать, что он участвовал в афере по незнанию и из благих намерений, будет довольно трудно.

Никогда нельзя соглашаться на предложения незнакомцев, если они заводят речь о деньгах. Полиция, прокуратура, служба госбезопасности не вербуют по телефону людей для поимки преступников. Если вас уже обманули аферисты — немедленно обратитесь в полицию.