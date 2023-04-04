Прогноз курса доллара на апрель 2023

В марте 2023 года рубль продолжил дешеветь, периодически обновляя минимумы с апреля 2022 г. Однако скорость нисходящего движения уменьшилась, произошло несколько заметных коррекционных отскоков, отмечают в своём обзоре аналитики БКС Мир инвестиций. Апрель может стать переломным для рубля.

– Основным негативом в марте выступало снижение нефтяных цен, обновивших минимумы с конца 2021 г. Это усугубляло непростую ситуацию с большим дефицитом российского госбюджета, вызванным в том числе сокращением экспортной выручки, – отмечают аналитики.

Они обращают внимание, что объем торгов китайским юанем (пара CNY/RUB) остается на высоком уровне, сопоставимом с показателями доллара и евро. На фоне большой геополитической неопределенности, создающей риски санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран, юань наряду с гонконгским долларом остается актуальным для тех, кто хочет вложиться в иностранные валюты или совершать спекулятивные операции с ними.

Ситуация на мировом рынке в марте также была напряженной. В начале месяца нефтяные цены ускорили снижение из-за банковского кризиса, перекинувшегося из США на некоторые другие крупные страны. Однако власти быстро купировали разрастание этой проблемы. В результате, котировки нефти перешли к восстановлению от минимальных с конца 2021 г. уровней.

Апрель может стать переломным для рубля, считают эксперты БКС Мир инвестиций. Неожиданное решение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти, на фоне которого цены на нефть взлетели до $85 за баррель, может поддержать рубль.

– В случае позитивной динамки нефтяных котировок рубль может не только приостановить ослабление, но и перейти к ощутимой восходящей коррекции. Оптимистичный сценарий для апреля предполагает диапазон 76–80 руб. за доллар США с тяготением к его нижней границе, – резюмируют эксперты БКС.