«Слата» поддерживает тренд на самообслуживание

Покупательский опыт становится более комфортным. Так, в сети супермаркетов «Слата» каждый второй покупатель использует кассы самообслуживания (КСО). Об этом рассказали в пресс-службе ТС.

Сегодня половина посетителей магазинов «Слата» используют системы самообслуживания практически все время, а 60% стали чаще использовать их, чем в прошлом году. КСО – выгодное решение для обеих сторон. Так, покупатель экономит время, может сам убедиться, что в чеке все верно, и самостоятельно произвести взвешивание, чувствовать себя комфортнее. За последние два года важность личного пространства вышла на новый уровень. Для торговой сети можно отметить также ряд преимуществ: это рост трафика и увеличение пропускной способности, экономия на штате, повышение лояльности покупателей. В сети установлено более 150 касс самообслуживания на 42 торговых точках. В скором времени в магазинах города Братска появятся такие же кассы.

По комментариям главного инженера сектора поддержки кассового оборудования ТС «Слата» Руслана Абдуллина, кассы самообслуживания в «Слате» – это полностью разработка их сети.

Железо приходит из Китая, в России производится сборка и зашивается полностью софт. Ежегодно мы его дорабатываем, улучшаем и внедряем актуальные запросы. Так, с 1 апреля, компания произвела дополнения в КСО: Реализовано голосовое сопровождение покупки. Касса оповещает покупателя при определенных действиях: например, в случае необходимости отсканировать маркировку товара, при выборе варианта оплаты, при возникающих ошибках. Также она предлагает отсканировать фреш-карту.

В режиме ожидания «топпер» кассы горит зеленым, этот же цветовой индикатор сопровождает покупку до ее успешного завершения. Красный начнет мигать, если на кассе в момент покупки произошла внештатная ситуация. Индикация позволяет сотрудникам, находящимся в зоне КСО, своевременно реагировать на возникающие проблемы и помогать устранять их.

Реализована отправка электронных чеков на почту, которая была указана на момент регистрации в личном кабинете на сайте фрешкарта.рф и при условии, что покупатель подключил опцию отправки чеков на e-mail на сайте или в приложении «Моя Слата» или в моменте на КСО можно отправить на почту.