Россияне стали меньше интересоваться арендой жилья в Турции в феврале

Эксперты профильного портала о рынке недвижимости Турции Turk.Estate проанализировали динамику российского спроса на аренду жилья в этой стране. В феврале зафиксирован резкое снижение числа обращений.

По итогам февраля 2023 года российский спрос на аренду недвижимости в Турции сократился на 49,16% относительно января текущего года. Это снижение в рамках помесячной динамики оказалось самым значительным с ноября прошлого года.

Также по итогам февраля 2023 года спрос на аренду жилья в Турции со стороны россиян сократился на 42,73% относительно февраля прошлого года, на 5,3% снизился относительно февраля 2021 года и увеличился на 32,15% относительно февраля 2020 года.

В целом, за январь – февраль 2023 года спрос на аренду жилья в Турции сократился на 12,18% относительно аналогичного периода прошлого года и вырос на 49,96% относительно января – февраля 2021 года.

По данным портала Turk.Estate, в феврале – марте 2023 года ключевым фактором выбора арендного жилья в Турции у россиян была цена, срок проживания и расположение.

Также в феврале – марте 2023 года почти 20% (19.81%) всех российских запросов на аренду недвижимости в Турции пришлось на жителей Москвы. Вторую строчку заняли жители Петербурга с долей 6.42%. Третью позицию занял Екатеринбург с долей 1.53%.