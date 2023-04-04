Спрос на специалистов по нейросетям вырос в Сибири на треть

Служба исследований hh.ru проанализировала спрос на специалистов по работе с нейросетями в Сибири и в Иркутской области, а также выяснила, как часто сейчас работодатели требуют, чтобы соискатели умели работать с чатом GPT, многозадачным чат-ботом, созданным на основе искусственного интеллекта.

В 2023 году в регионах Сибирского ФО было открыто более трехсот вакансий с упоминанием нейросетей, искусственного интеллекта и чата GPT. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число подобных вакансий выросло на треть (+33%). Чаще всего специалистов в указанными навыками ищут в Новосибирске (41% вакансий с упоминанием навыков работы с разными инструментами ИИ и навыками программирования в данном направлении), на втором месте – Томск (26,6%), на третьем – Омск (11,6%), далее идут Красноярск (8,3%), Барнаул (4,7%), Кемерово (4%), Иркутск и Новокузнецк (по 2% каждый).

Чаще специалистов по работе с нейросетями ожидаемо ищут компании из ИТ-отрасли (они открыли 41% от всех подобных вакансий), а дальше топ-5 самых заинтересованных направлений бизнеса это – «нефть и газ» (13%), «финансовый сектор» (11%), «образовательные учреждения» и «услуги для бизнеса» (по 5%).

Требования к опыту работы кандидатов довольно высокие: 58% вакансий доступны для соискателей с опытом 1-3 года, еще 23% – с опытом 3-6 лет, а 3% вакансий предполагают опыт работы более 6 лет.

Однако, есть 16% вакансий, которые могут рассматривать специалисты-новички, не имеющие профильного опыта. В частности, специалисты без опыта работы могут претендовать на вакансию специалиста по разработке и обучению голосовых помощников, указанная зарплата – до 50 000 руб. на руки или на должность сценариста текстовых игр/новелл, с зарплатой от 10 000 до 60 000 руб. на руки.

Наиболее высокие требования с точки зрения опыта работы предъявляют программистам и разработчикам: 3-6 лет и более. В частности, такие требования есть в вакансии для руководителя группы разработки (зарплата не указана), Senior/Middle Machine Learning Engineer – зарплата, указанная в вакансии – от 150 000 до 350 000 руб. на руки, C++ Android Developer – зарплата от 150 000 до 250 000 руб. на руки.

Каждая четвертая вакансия предполагает работу «на удаленке» (25% предложений), однако большинство работодателей предлагает все-таки классический график – на полный рабочий день в офисе (69%).

Что касается предлагаемых зарплат, то чаще всего они «выше рынка». Так, 35% вакансий предлагают соискателям оплату от 70 тыс. руб., еще 15% предложений – от 125 тыс. руб., 9% – от 180 тыс. руб., 5% – от 235 тыс. руб., 3% – свыше 290 тыс. руб.

Что касается спроса на специалистов, умеющих работать с чатом GPT, в Сибири пока он невысок, в этом году было открыто всего три вакансии, в том числе для бизнес-ассистента, Senior AI Engineer. Вакансии отрыты в Новосибирске и Красноярске.

«Эксперты рынка труда прогнозируют рост спроса на специалистов по работе с нейросетями. Прогнозы, которые сейчас есть в открытых источниках говорят о том, что мировой рынок решений в сфере искусственного интеллекта будет расти в среднем на 18,6% ежегодно в ближайшие четыре года. Пока же наблюдается дефицит соискателей на должности разработчиков систем искусственного интеллекта, и на одну вакансию в этой сфере могут откликнуться не больше двух кандидатов – такова конкуренция и в целом по стране, и в Сибири», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

В Иркутске в этом году было открыто 4 таких предложения о работе, предполагающих знание и опыт работы с нейросетями, в том числе вакансия для Team lead / Ведущего разработчика программного обеспечения, в задачи которого входит разработка программного обеспечения сортировки досок (сканирование геометрии, распознавание качества продукции) с использованием нейросети.