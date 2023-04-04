Объявлен тендер на ремонт автомобильных дорог в Усть-Куте

Администрация города Усть-Кута Иркутской области объявила конкурс на ремонт участков автомобильных дорог, сообщает RosTender.info.

Компании, желающие заключить контракт на 104,2 млн рублей, могут подать заявки на участие до 19 апреля. На подведение итогов выделят пять дней. Согласно договору, работы завершатся к концу июля.

Проектом предусмотрен ремонт Школьного переулка на участке от улицы Кирова до улицы Реброва-Денисова и ремонт улицы Реброва-Денисова от дома №17А до Школьного переулка. Улицу Зверева восстановят от улицы Кирова до улицы Береговой, а Береговую улицу – от улицы Зверева до Красного моста.

Ремонт пройдет от поворота на Черноморскую улицу до поворота на улицу Вернадского. Также пройдет ремонт участка от поворота ост. РДК на улице Советской до поворота на переулок 8 Марта.