Заводчане помогли животным приюта «Поводог»

Руководители Иркутского алюминиевого завода, Рабочего и Молодежного советов посетили приют, где живут 379 собак, которые в день съедают около 120 кг корма. Металлурги познакомились с животными: погуляли и поиграли с собаками.

На этом помощь ИркАЗа не заканчивается. Заводчане уже подготавливают список необходимого для приюта и планируют следующий выезд.

Елена Медведева, директор фонда защиты животных «Ной-поводог»:

- Я от всей души благодарю Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ за помощь и поддержку нашего приюта. Мы с особой заботой относимся к каждой собаке. В нашем приюте они все стерилизованные, чипированные и привитые. Каждый четвероногий друг имеет заведенный паспорт с фотографией. Самая главная помощь для собак от людей – это ответственное отношение к домашним питомцам.

Владислав Патин, исполняющий обязанности Генерального директора Иркутского алюминиевого завода:

- Количество бездомных собак растет, поэтому без помощи тяжело содержать приюты. Мы стараемся оказывать поддержку в виде кормов и других необходимых вещей. Нами была поставлена задача помочь пиломатериалом для строительства новых вольеров для собак.

Забота о питомцах – многолетняя традиция. По инициативе промышленника Олега Дерипаски комфортные приюты для собак, в которых оказывается качественная медицинская помощь животным, проходит социализация и обеспечивается устройство в семьи, были построены в нескольких городах ответственности компании РУСАЛ. Первый «Поводог» открыт в Сочи в 2014 году. Чуть позже приюты были построены в Наро-Фоминске, Красноярске, Абакане и Иркутске.