В марте инвесторы зарабатывали на акциях банков из США

«Финам» проанализировал торговые операции российских инвесторов в марте текущего года. Самыми доходными стали биржевые сделки с акциями региональных банков США, показавших рекордное снижение капитализации на фоне кризиса доверия к банковской системе. На российском рынке инвесторы зарабатывали на акциях второго эшелона – «Ашинского металлургического завода», «Мостотреста» и «Объединенной вагонной компании».

Банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank в марте вызвали массовые распродажи на мировых финансовых рынках. Сильнее остальных компаний пострадали региональные кредитные организации Штатов: например, акции First Republic в моменте рухнули на 78%, а бумаги Western Alliance Bancorp – более чем на 60%.

Столь сильный обвал пришелся на руку спекулянтам. По данным «Финама», сделки с Western Alliance, First Republic и Customers Bancorp возглавили топ по доходности среди российских инвесторов. Также в рейтинг традиционно вошли операции с биофармацевтическими организациями: в лидерах – акции Orchard Therapeutics и Provention Bio. При этом больше всего сделок на американском рынке инвесторы совершали с ценными бумагами производителя электромобилей Tesla, производителей чипов NVIDIA и AMD, криптобиржи Coinbase и уже упомянутого First Republic Bank.

Российский рынок завершил I квартал текущего года на позитивной ноте:

Индекс МосБиржи по итогам марта укрепился на 8,77%, по итогам трех месяцев рост составил 13,77%. Индекс РТС вырос за март на 5,34%, рост за квартал составил 2,7%. Как отмечают аналитики «Финама», отечественный рынок стал меньше зависеть от мировой конъюнктуры, поэтому росту индексов не помешали ни новые санкции, ни усиление геополитического противостояния. Более того, продолжают показывать впечатляющую динамику компании второго эшелона, которые растут без видимых фундаментальных причин.

Лидерами по доходности в марте стали сделки с акциями «Ашинского металлургического завода», «Объединенной вагонной компании», «Мостотреста», «Объединенных машиностроительных заводов» и «Химпрома». При этом максимальное число операций инвесторы совершали с голубыми фишками – акциями Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Полюса», а также с бумагами ВТБ.