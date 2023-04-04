С российского рынка в этом году могут уйти 30 банков

Главной причиной сокращения числа кредитных организаций в 2023 году станет добровольный уход иностранных игроков, сообщил «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

По его словам, темпы окажутся не слишком быстрыми из-за необходимости принятия административных и внутренних корпоративных решений. Однако, по оценке эксперта, российский рынок в этом году могут покинуть 25–30 банков. Основная часть придется на добровольную сдачу лицензии как российскими, так и иностранными банками, однако будет и некоторое число ее отзывов, скорее всего, у контролируемых резидентами компаний. При этом уменьшение количества зарубежных финорганизаций не приведет к ухудшению активов сектора в целом.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина согласилась: в этом году с рынка уйдет больше банков, чем в предыдущем. В 2022-м число кредитных организаций снизилось на 12. Тогда стояла цель поддержать стабильность банковской системы, поэтому количество отзывов лицензий было минимальным с 2014 года, подчеркнула эксперт. Однако сейчас расчистка от слабых игроков продолжится. Всё еще есть финорганизации с низкими показателями эффективности, в основном за пределами топ-100, которые даже в условиях тренда на деконцентрацию сектора не выдерживают конкуренции и не могут получить новых клиентов. Так, в 2023 году количество отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15, считает эксперт.