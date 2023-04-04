Российские дроны могут подключить к сотовым сетям

Система необходима для доставки беспилотниками продуктов и товаров, мониторинга удаленных объектов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Операторы не возражают против использования выделенных им частот при условии, что размещаемое на борту БВС оборудование «будет представлять абонентское устройство, работающее в соответствии со стандартом сети», говорится в документе. Это означает, что сотовые компании готовы обеспечивать связью системы управления полетами дронов в том случае, если такие девайсы будут оснащены их SIM-картами или eSIM, пояснил менеджер компании – партнера нескольких операторов.

Если какое-то абонентское устройство, поддерживающее 2G, 3G или 4G, установят на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и оно будет им управлять, специально выделять полосы частот не нужно, объясняет смысл инициативы источник на рынке сотовой связи.

– Для мобильных операторов это будет еще один абонент, использующий SIM-карту. Можно провести аналогию с банками: любой банк может купить SIM-карту и поставить ее в банкомат, – объясняет собеседник «Известий».