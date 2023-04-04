Стоимость дачи мечты, по мнению россиян, должна начинаться с 900 тыс. рублей

Такого мнения придерживается большинство опрошенных – 30%, следует из данных онлайн-гипермаркета товаров для дома и ремонта «Всеинструменты.ру», с которыми ознакомились «Известия».

Каждый пятый (21%) респондент уверен, что будет достаточно суммы до 500 тыс. рублей, 16% – более 1 млн рублей, 11% – от 500 тыс. до 600 тыс. рублей, 9% – от 600 тыс. до 700 тыс. рублей, 9% – от 700 тыс. до 800 тыс. рублей.

«На идеальной даче, по мнению россиян, обязательно должны быть водоснабжение и канализация (39%), а также большой теплый дом (38%)», – отметили эксперты.