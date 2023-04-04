Для счастья иркутянам нужно 180 тыс. рублей в месяц

За 5 месяцев среднемесячная сумма, способная осчастливить россиянина, снизилась на 5%, а вот в городах-миллионниках запросы, напротив, выросли. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие более 20 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Иркутска.

В Иркутске сейчас горожанам для счастья нужно 180 тысяч рублей. В октябре 2022 года эта сумма равнялась 182 тыс. руб., в апреле 2022 – 170 тыс. руб., в ноябре 2021 – также 170 тыс. руб., в мае 2021 – 160 тыс., в январе этого же года – 157 тыс. руб., в 2019 году – 158 тыс. руб., а в 2018 году – 156 тыс. руб.

Сегодня среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тыс. руб. в месяц, под новый год запросы были выше – 205 тыс. руб. Запросы мужчин превышают женские почти на 30% (220 и 170 тыс. руб. соответственно). Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тыс. руб. в месяц. Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 50 000 руб. и 265 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает более 80 000 руб. в месяц.

Во всех городах-миллионниках счастливая сумма за 5 месяцев выросла. На первом месте по ожиданиям – столица, здесь для счастья нужно 260 тыс. руб. в месяц (+4% к октябрю прошлого года). На втором – Санкт-Петербург: 230 тыс. руб. (+17%). Третью строку занимает Владивосток, в столице Приморского края денежный эквивалент счастья составляет 220 тыс. руб. в месяц (+10% с октября прошлого года). В топ-5 входят Ростов-на-Дону (210 тыс. руб., +2%) и Хабаровск (205 тыс. руб., +5%). Чуть подешевело счастье в Тюмени, Иркутске, Барнауле, Екатеринбурге, Волгограде и Ярославле (минус 1-5%). В относительном выражении денежные запросы больше всего выросли в Оренбурге, Северной столице, Ижевске и Пензе (плюс 13-18%).