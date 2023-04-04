Большинство заёмщиков готовы воспользоваться услугой комплексного урегулирования

Сбер провёл исследование по теме урегулирования задолженности среди заёмщиков из разных городов России: Москвы, Сургута, Ростова-на-Дону, Томска, Твери и Новосибирска. Согласно данным опроса, клиенты, имеющие несколько кредитов в разных банках, подтверждают актуальность запроса на комплексное урегулирование таких кредитов, когда кредиторы одновременно могут предоставить реструктуризацию. Готовность воспользоваться такой услугой подтвердило более 80% опрошенных.

По словам заёмщиков, им важен прозрачный и комфортный график выплат, в котором платёж снижен до приемлемого уровня и привязан к датам получения заработной платы. Не менее значимым аспектом является доступность информации: визуально понятная инфографика для более лёгкого восприятия данных о долге, подробное и понятное описание условий на сайтах банков для предварительного изучения и возможность обратиться в офис или на линию поддержки для консультации.

По данным респондентов, к услуге комплексного урегулирования они могут обратиться по трём причинам: для выхода из трудной финансовой ситуации, снижения долговой нагрузки, а также для предотвращения банкротства. Важным драйвером потенциального обращения к услуге является и возможность решения вопроса с кредиторами без обращения в суд.

Рост использования комплексного урегулирования зависит сегодня как от информированности клиентов о возможности получить такую услугу, так и готовности банков работать по этому продукту.

Примечательно, что использованию услуги клиентами препятствует незнание ими нового продукта: отсутствие информации в СМИ и иных открытых источниках, непонимание сути и результатов комплексного урегулирования, боязнь мошенничества на фоне частых публикаций в СМИ подобной информации.

Продукт «Комплексное урегулирование» подходит для клиентов, у которых возникла сложная финансовая ситуация и есть действующие кредиты в разных банках, в том числе не подходящие под условия государственных или иных программ.

«Комплексное урегулирование» не имеет ограничений по сумме или по регионам выдачи кредитов. Сама услуга позволяет сократить количество визитов в офисы банков, время на изучение условий разных программ. Клиент в рамках одного обращения получает решение проблем с выплатой по кредитам в разных банках. При этом один из кредиторов может взять на себя функции координатора по всем сделкам.

С начала года Сбербанк и банки-партнёры в тестовом режиме предоставили комплексное урегулирование более чем по 200 кредитам по такой схеме. Банк тестирует сервис подачи онлайн-заявки на услугу в веб-версии СберБанк Онлайн: до конца года банк планирует значительно нарастить количество таких сделок. Также Сбер является одним из разработчиков Стандарта комплексного урегулирования — совместно с другими участниками рынка. В настоящее время документ проходит необходимые согласования — в дальнейшем он может стать основой для проведения всех таких сделок на рынке.

Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка:

«Заёмщики позитивно оценивают "Комплексное урегулирование": оно помогает без судебных разбирательств постепенно вернуться в график выплат по кредитам и избежать накапливания долгов. Сбер первым на рынке стал продвигать эту услугу и уже реализовал сделки с банками-партнёрами. Мы надеемся, что этот сервис получит широкое применение на всём финансовом рынке».