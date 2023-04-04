Мокрый снег и усиление ветра прогнозируют метеорологи в Иркутской области на 5 апреля

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в центральных, южных и верхнеленских районах местами ожидается усиление северо-западного ветра 16-21 м/с, мокрый снег и снег, метели.

По области – переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега,

Ветер северо-западный, ночью в южных районах - юго-восточный – 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в центральных, южных и верхнеленских районах - 6-11 м/с, местами порывы до 16-21 м/с, поземки. Температура ночью -1,-6°, при прояснении -11,-16°, на севере Катангского района -20,-25, днем -2,+3°, при облачной погоде -6,-11°.

В Иркутске - переменная облачность, временами небольшой мокрый снег и снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный - 5-10 м/с, утром и днем порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -1,-3°, днем +1,+3°.

На озере Байкал облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный – 10-15 м/с, по южной части – 15-20 м/с, местами порывы до 20-25 м/с, по средней части – 20-25 м/с, местами порывы до 28-33 м/с. Температура ночью -4,-9°, при прояснении до -15°, днём 0,-5°.