Президент РСПП Александр Шохин и глава энергобизнеса Эн+ Михаил Хардиков обсудили экономическое развитие Сибири

Встреча прошла в Москве. Стороны договорились о консолидации усилий.

Фото предоставлено РСПП

Глава Российского союза помышленников и предпрнимателей (РСПП) Александр Шохин провёл рабочую встречу с руководителем энергетического бизнеса Эн+ Груп Михаилом Хардиковым и Председателем регионального отделения РСПП в Красноярском крае Юрием Васильевым. Участие во встрече принял Вице-президент-Управляющий директор Управления регионального развития РСПП Сергей Мытенков.

В ходе встречи состоялся разговор по вопросам выстраивания качественной системы взаимодействия бизнеса и власти для развития экономики Сибирского федерального округа.

Фото предоставлено РСПП

Александр Шохин отметил, что территориальные отделения РСПП в Сибири представлены в каждом регионе. Достаточно мощным потенциалом для дальнейшего взаимодействия аппарата полпредства и предпринимательского сообщества Сибири обладает Координационный совет РСПП по СФО.

Михаил Хардиков подчеркнул высокую значимость работы РСПП как организации, консолидирующей позиции деловых кругов для развития экономики Сибири и страны в целом.

Юрий Васильев предложил активизировать деятельность Координационного совета РСПП по СФО, а также усилить взаимодействие территориальных отделений РСПП в Сибири.

По итогам рабочей встречи Сергей Мытенков провёл оперативное совещание с аппаратом РСПП по вопросам регионального развития.