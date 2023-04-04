Доллар почти 80. Что дальше?

Российский рубль во вторник, 4 апреля, обновляет годовые минимумы, вплотную подобравшись к отметке 80 руб. Почему российская валюта игнорирует ралли нефтяных цен и как долго это будет продолжаться, прокомментировали аналитики БКС Мир инвестиций.

Они обращают внимание, что к 20 марта котировки Brent с начала 2023 г. падали на 20%, в моменте фьючерсы подлетали к минимумам декабря 2021 г. у $70. Поэтому и почти десятипроцентное ослабление рубля на тот момент не вызывало много вопросов на фоне обвала цен по основному экспортному товару. Но к началу апреля нефть полностью отыграла потери года и вышла в район $86, а рубль продолжил слабеть, почти достигнув 80 за доллар США, 87 за евро и 11,6 за юань.

Аналитики считают, что сейчас в текущем курсе рубля не учтены положительные сдвиги сырьевого рынка: баррель подорожал более чем на 20% со дна. Со временем это все отразится и на экспортных потоках России, и на сентименте участников валютного сектора.

– Порой иррациональное поведение рынка может длиться дольше обычного. Но со временем аномалии уходят, – отмечают эксперты БКС. – Не исключаем, что в области 80 руб. за доллар США возможно не просто торможение негативной тенденции в рубле, но и нормализация с укреплением нацвалюты. А накопленная за последние недели перепроданность рубля технически способна привести к достаточно сильному импульсному отбою валютных пар вниз.