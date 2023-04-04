Хоккейный матч со звёздами на льду Байкала пройдёт в 2024 году на две недели раньше обычного

Это связано с состоянием льда, который в марте активно тает.

В Правительстве Иркутской области подвели итоги мероприятий, в которых в марте этого года приняли участие звезды мирового хоккея с шайбой.

Напомним, в Приангарье с рабочим визитом приезжал посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы, легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов. Вместе с ним регион посетили хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Илья Спицын, Александр Якушев и другие спортсмены.

– Программа визита была очень насыщенной. За два дня с участием делегации прошли образовательные, научные, культурные и спортивные мероприятия. Вячеслав Фетисов посетил учреждения образования, здравоохранения, объекты спорта, в том числе новый муниципальный каток «Иркутск». Конечно, одним из ключевых событий стал хоккейный матч 8 марта на Байкале с участием звезд мирового хоккея. Это мероприятие привлекло внимание широкой общественности и, в первую очередь, было направлено на сохранение уникальной природы озера Байкал. Матч в поселке Большое Голоустное собрал большое количество зрителей, болельщиков и любителей хоккея с шайбой и стал настоящим праздником спорта, - сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что мероприятия прошли на высоком уровне и поблагодарил организаторов.

В следующем году из-за погодных условий и состояния льда хоккейный матч на Байкале с участием звезд планируется провести на две недели раньше – в феврале. Кроме того, принято решение расширить состав участников турнира: приглашения направят хоккеистам из Белоруссии, Монголии и новых территорий Российской Федерации.

В эти же сроки в поселке Большое Голоустное предполагается провести первенство Иркутской области по буерному спорту, рассматривается возможность проведения конькобежного марафона от поселка Листвянка до Большого Голоустного.

Участники заседания отметили, что экологическая направленность мероприятий сохранится. Кроме того, известные спортсмены посетят спортивные объекты в муниципальных образованиях Иркутской области и проведут мастер-классы для детей.