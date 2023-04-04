ВТБ запустил мгновенную выдачу карт вне отделений

Выездные клиентские менеджеры теперь сразу могут выдать клиенту неименную кредитную или дебетовую карту. Неименные карты ничем не отличаются от стандартных, имеют те же возможности и лимиты. По данным банка, сервис позволит привлечь до 100 тысяч новых клиентов ежегодно.

ВТБ продолжает расширять возможности обслуживания вне отделений. Ранее клиенты могли получить кредитную или дебетовую карту только по предварительной заявке на сайте банка, в контактном центре или заказав зарплатную карту через работодателя. Теперь клиент при обслуживании вне отделений может мгновенно получить неименную карту у выездного менеджера.

«На встречах с нашими выездными сотрудниками клиенты активно интересуются оформлением дебетовых и кредитных карт, поэтому мы решили, что неименные карты нужно выдавать мгновенно, – рассказал заместитель руководителя департамента розничных продаж – вице-президент ВТБ Антон Шикуло. – Весь процесс максимально оцифрован – достаточно подписать на бумаге лишь соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП). Сервис доступен как действующим, так и новым клиентам – они смогут вызвать выездного консультанта для заключения договора обслуживания и сразу же получить карту банка. На нее можно перевести зарплату или пенсию, выпустить дополнительную цифровую карту для ребенка и многое другое. Ожидаем, что нашим сервисом воспользуются до 100 тысяч новых клиентов в год».

Неименные карты ВТБ ничем не отличаются от стандартных, имеют те же возможности, лимиты и преимущества, в том числе по ним можно получить кешбэк. Внешне они немного отличаются от обычных карт – на них отсутствуют информация о владельце. Ими можно оплачивать покупки в торговых точках и через интернет, осуществлять с них переводы, а также снимать и вносить наличные в банкомате – при этом достаточно указать номер карты и CVV-код.

Для того, чтобы получить неименную карту, клиенту необходимо оформить заявку на встречу с клиентским менеджером на сайте, в контакт-центре или сделать это при встрече с сотрудником банка на предприятии. Далее менеджер оформит карту на планшете и предложит подписать заявку электронной подписью. Неименную карту клиент получит сразу, после чего ее необходимо активировать в ВТБ Онлайн, придумать ПИН-код – и можно сразу пользоваться.