Торговые центры изменили подходы к работе с детьми

Сегодня в крупных торговых комплексах по-прежнему сохраняется ситуация, когда часть магазинов закрыта, и собственники ожидают возвращения брендов. При этом комплексы начинают перестраивать свою работу, подстраиваясь под новые реалии. Эксперт рынка коммерческой недвижимости Полина Фиофилова рассказала о главных трендах сегмента.

Полина Фиофилова, руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU:

– На данный момент в крупных торговых комплексах по-прежнему сохраняется ситуация, когда часть магазинов закрыта, и собственники ожидают возвращения брендов. Это свидетельствует о том, что торговые центры заинтересованы и ждут возвращения якорных арендаторов.

Мы видим тренд на то, что детская развлекающая составляющая начинает качественно меняться. Также увеличивается присутствие детского развивающего направления. К их числу я бы причислила VR-направление. Плюсом таких заведений можно назвать то, что им не нужны большие площади. Также музеи различных форматов. Например, в одном из торговых центров Петербурга работает музей ретроавтомобилей, который занимает 2—3 тыс. кв. м.

Также новым трендом являются фудхоллы, которые меняют устаревшие фудкорты. Основное отличие нового формата от старого заключается в том, что здесь люди хотят сидеть долго, а в фудкорте ставка делалась на быстрый перекус.

Кроме того, можно говорить об активном развитии отечественных марок, которые занимают больше площадей.

С кинотеатрами ситуация сложней. Сейчас операторы оставляют 2—3 зала, а все остальные площади отдаются под что-то другое, например, под батут-центры или под верёвочные центры, где нужна значительная высота потолков. Здесь стоит отметить, что все детские сети платят не очень высокую ставку, но при этом являются заведениями, которые притягивают трафик, что по нынешним условиям является достаточно важным.

Ставки формируются индивидуально. В хороших местах – плата соответствующая. Якоря платят либо немного, либо ставка формируется из ряда показателей. Как правило, успешные ранее торговые центры остались успешными сейчас.