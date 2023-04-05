Реальные зарплаты россиян в этом году должны вырасти на 3-5% – Путин

Реальные располагаемые доходы увеличатся на 2-3%, передают «Известия» цитату президента Владимира Путина во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш» 4 апреля

Президент заявил, что в этом году реальная зарплата должна увеличиться на 3-5%. Этот показатель демонстрирует, сколько товаров и услуг можно приобрести на сумму, выплаченную работнику. Владимир Путин добавил, что реальные располагаемые доходы должны подрасти на 2–3%.

Также он вновь повторил, что в России сейчас исторически минимальный уровень безработицы – 3,6%. Это один из факторов, который должен толкать вверх уровень заработной платы, потому что в экономике есть конкуренция за квалифицированные кадры, пояснил он.