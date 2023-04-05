Объем долгосрочных вложений снизился на 30,4%

Число вкладов на длительный срок в России упало до десятилетнего минимума. Об этом узнали «Известия».

На 1 января 2023 года средства физлиц на депозитах сроком от одного года составили 7,92 трлн рублей, следует из данных Банка России. Это самый низкий уровень за 10 лет – в январе 2013-го остатки на аналогичных счетах оценивались в 8,39 трлн рублей. За кризисный 2022 год объем долгосрочных вкладов населения в российских банках сократился на 30,4%, или 3,45 трлн рублей. Длинные вклады в рублях просели почти на четверть (24,3%) – до 6,74 трлн.

Подобную динамику эксперты объясняют целым рядом факторов. На структуру вкладов заметно повлияли события 2022 года. Неопределенные долгосрочные перспективы и комфортные условия для краткосрочных депозитов подтолкнули вкладчиков к коротким деньгам и вложениям под высокие ставки. Приоритет начали отдавать соглашениям на 1-3 месяца, где ставки могли превышать уровень ключевой ставки, равной тогда 20%.

– Весной прошлого года значительно выросла неопределенность, в марте наблюдался заметный рост инфляции, валютный курс демонстрировал сильную волатильность. В таких условиях многие долгосрочные вкладчики могли принять решение о переводе своих сбережений в более короткие и предсказуемые инструменты. При этом на фоне резкого повышения ставки ЦБ в феврале 2022 года выросли и депозитные ставки по краткосрочным вкладам, что также могло повлиять на изменение структуры, поскольку ставки по коротким вкладам стали более привлекательными, – указывает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».