Число возможных предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях оценили в 170 тысяч

В присоединившихся субъектах уже числится около 60 тыс. МСП. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к правительству.

Эксперты объясняют увеличение их количества интеграцией в российское правовое поле. По оценкам бизнеса, потребуется пять-шесть лет для достижения показателя в 170 тыс., а после 2030-го цифра может перевалить за 225 тыс.

Пока этот потенциал реализован на треть, следует из единого реестра субъектов МСП ФНС. Так, на 10 марта этого года в юго-западных регионах страны числилось 59,4 тыс. предприятий. Из них большинство зарегистрированы в ДНР – 27,5 тыс. Чуть меньше расположены в ЛНР – 25,9 тыс., а также в Запорожской и Херсонской областях – 4,2 тыс. и 1,8 тыс., соответственно.

В субъектах, занимающих лидирующие позиции по развитию предпринимательства в России (среди них – Московская область, Москва и Санкт-Петербург), количество МСП достигает 70 субъектов на тысячу жителей, а в среднем по стране – 40, рассказал член координационного совета «Деловой России» и совета директоров ГК «Акрон Холдинг» Александр Кобенко.

Учитывая численность населения новых регионов (около 5,6 млн), количество компаний там может достичь 225 тыс. Это средний ориентир на ближайшие восемь-десять лет, прогнозирует эксперт. Он добавил: при этом для регистрации 170 тыс. МСП понадобится пять-шесть лет.