Российские мультфильмы покажут за рубежом

Ленты поедут в Сербию, Вьетнам и Индию, сообщают «Известия».

Российские компании ведут переговоры о поставках своих кинолент и мультфильмов в зарубежные страны – Сербию, Вьетнам, Индию и другие. В «Союзмультфильме» рассказали о намерении также выйти в этом году в Китай и Турцию. Там привлекает внимание мультфильм «Чинк: хвостатый детектив», а также сериалы «Енотки» и «Монсики».

Источник, близкий к руководству одного из онлайн-кинотеатров, рассказал «Известиям», что организация также планирует занять нишу на новых рынках – в странах Азии, Ближнего Востока, Индии.

В пресс-службе Premier отметили, что сервис ведет переговоры с кинокомпаниями из нескольких стран, но разглашать детали переговоров не стали. На зарубежные экраны может попасть «Эпидемия» и «Игра на выживание», уточнили там.