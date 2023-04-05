Покупку российских активов сети Zara согласовали в правительстве

Покупатель – компания Fashion And More Management из ОАЭ. Запуск магазинов планируется в апреле-мае. Об этом сообщил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Покупателем российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara, выступила компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», сообщил Евтухов, не уточняя других деталей. Компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов – Dubai Multi Commodities Centre.

По словам замглавы Минмпромторга, Inditex передает новым владельцам все свои торговые площадки в России. По информации замминистра, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. «Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию. Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае [2023 года]», – добавил Евтухов. Сумму сделки в министерстве не озвучили.