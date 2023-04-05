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Финляндия вступила в НАТО

В 74-ую годовщину со дня основания Североатлантического альянса Финляндия официально стала его 31-м членом. Об этом сообщают «Известия».

Отныне как полноправный член НАТО Финляндия получила доступ к оборонному потенциалу, разведданным и ресурсам всего альянса. Это также позволяет стране участвовать в процессе принятия натовских решений, что придаст Хельсинки больший вес в формировании региональной и международной политики безопасности.

В явном выигрыше оказался и сам альянс, поскольку ему достался далеко не «бедный родственник»: Финляндия и до своего вступления туда располагала значительными и хорошо обученными вооруженными силами с элитными подразделениями, способными действовать при минусовых температурах крайнего севера. Также она не жалела денег на новую военную технику, включая десятки истребителей американского производства F-35.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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