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Запасы золота в мировых центробанках растут одиннадцатый месяц подряд. Что это зачит?

Мировые центробанки в феврале 2023 г., по предварительным данным, закупили 51,7 тонны золота в золотовалютные резервы, сообщает  Интерфакс со ссылкой на информацию World Gold Council (WGC).

– Крупнейшими госпокупателями золота в феврале были Китай (24,9 тонны) и Турция (22,5 тонны). Также запасы увеличили Узбекистан (8,1 тонны), Сингапур (6,8 тонны) и Индия (2,8 тонны). Крупнейшим продавцом оказался Казахстан (13,1 тонны), – говорится в сообщении.

Это не учитывает динамику российских золотовалютных резервов, которую в марте раскрыл ЦБ РФ. Они увеличились за год на 31,1 тонны.

Запасы золота в мировых центробанках растут одиннадцатый месяц подряд. В январе, по уточненным данным, они увеличились на 73,7 тонны.

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Ранее эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин заявлял, что мир находится на пороге бычьего тренда по золоту,  и цены могут вырасти в разы. Причины – снижение объёмов производства драгоценного металла с одновременным ростом спроса на него. Эксперт отмечает, что мировые центральные банки сокращают вложения в американские государственные облигации и наращивают долю золота. По его мнению, цены на золото будут расти, долгосрочная цель – $4-5 тыс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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