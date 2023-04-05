Глава JPMorgan: банковский кризис еще не закончился

Глава банка JPMorgan Chase Джейми Даймон в своем ежегодном письме к акционерам отметил, что банковский кризис еще не закончился, и даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы.

Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что Даймон управляет JPMorgan с 2005 г. и является единственным оставшимся на посту управляющим крупным американским банком после кризиса 2008 г. Генеральный директор JPMorgan считает, что недавние события не имеют ничего общего с тем, что произошло во время глобального финансового кризиса в 2008 г.

После краха Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank, чтобы не допустить дальнейшей череды банкротств, регулятор предложил доступ к необходимому количеству ликвидности, а JPMorgan и другие крупные банки разместили депозиты на $30 млрд в другом проблемном региональном банке First Republic Bank.

В итоге в текущих обстоятельствах банкам, испытывающим проблемы, были предоставлены средства на возвратной основе. Этого не наблюдалось в 2008 г., и тогда кризис был вызван неплатежами должников по ипотечным кредитам.

Причины, вызвавшие кризис банков, находились у всех на виду, считает глава JPMorgan. Ими являются рост процентных ставок и высокий уровень незастрахованных банковских депозитов. Стресс для финансового сектора, вызванный банкротством банков, по-прежнему представляет угрозу, и его следует устранять путем переосмысления процесса регулирования, заявил Даймон.

Рисков по-прежнему много, и управление этими рисками требует постоянного и бдительного наблюдения за развитием событий, написал Даймон в письме акционерам.

Близок по мнению к нему по поводу сложившейся ситуации всемирно известный экономист, миллиардер и глава инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио. Он считает, что крах Silicon Valley Bank — это только начало цепочки событий, которые вызовут резкие последствия во всем финансовом мире и будут проявляться постепенно.e-gody