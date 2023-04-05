Агентство по туризму Иркутской области возглавит Евгения Найденова

Ранее она была руководителем проекта «Развитие туризма» в Сбербанке.

Распоряжением Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с 5 апреля 2023 года руководителем агентства по туризму Иркутской области назначена Евгения Найденова.

– В 2000 году она окончила Иркутский государственный технический университет, получив квалификацию экономиста. Имеет также диплом МГУ с отличием в рамках профпереподготовки по туристическому направлению. Работала в банковской системе, прошла путь от кассира-операциониста до руководителя по внедрению проектов. Являлась лидером и руководителем проекта «Развитие туризма» в Сбербанке, – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Перед агентством по туризму региона стоят масштабные задачи. Стратегическими приоритетами являются развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности турпродуктов, совершенствование управления в сфере туризма, увеличение продолжительности пребывания туриста на территории Прибайкалья, комплексное развитие туризма в муниципальных образованиях Иркутской области, в том числе в межсезонье.

В 2022 году регион посетили 1,55 млн туристов. По оценке, сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области от деятельности по размещению посетителей, предоставлению услуг общественного питания, а также от деятельности туристических агентств и туроператоров за 2022 год составила 1494,9 млн рублей, что на 17,1% больше, чем в 2021 году (1276,4 млн руб.). В настоящее время на территории Иркутской области работают 110 туроператоров, включенных в Единый федеральный реестр, функционирует 667 коллективных и иных средств размещения, из них классифицировано 304.

В 2023 году ожидается увеличение туристского потока в Иркутскую область на 12,8% - до 1,75 млн человек.