В Примсоцбанке теперь доступна продажа наличного юаня

В 2023 году многие российские банки начали предлагать для россиян продажу и перевод юаней, а также начали открывать счета в них. При этом количество банков, которые продают наличные юани, по-прежнему крайне ограничено.

– Так, продажа наличного юаня КНР в Иркутске доступна с 28 марта в дополнительном офисе Примсоцбанка по адресу Иосифа Уткина, 24. Если вы планируете деловую или туристическую поездку в Китай, закупаете товары у китайских поставщиков, вам обязательно нужно знать действующие котировки национальной валюты Китая по отношению к российскому рублю, – говорится в сообщении банка.

Отметим, что Примсоцбанк также предлагает выгодные курсы и по другими валютам. Так, в офисах банка можно приобрести доллары США, евро, юани КНР.