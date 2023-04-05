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В Примсоцбанке теперь доступна продажа наличного юаня

В 2023 году многие российские банки начали предлагать для россиян продажу и перевод юаней, а также начали открывать счета в них. При этом количество банков, которые продают наличные юани, по-прежнему крайне ограничено.

– Так, продажа наличного юаня КНР в Иркутске доступна с 28 марта в дополнительном офисе Примсоцбанка по адресу Иосифа Уткина, 24. Если вы планируете деловую или туристическую поездку в Китай, закупаете товары у китайских поставщиков, вам обязательно нужно знать действующие котировки национальной валюты Китая по отношению к российскому рублю, – говорится в сообщении банка. 

Отметим, что Примсоцбанк также предлагает выгодные курсы и по другими валютам. Так, в офисах банка можно приобрести доллары США, евро, юани КНР.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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