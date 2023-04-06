Бизнес ценит оперативность, простоту и открытость

Малый бизнес наиболее уязвим в кризис, однако он же является самым активным и быстро перестраивающимися сегментом. И 2022 год это еще раз подтвердил. Видя запрос предпринимателей, Банк Уралсиб активно менял линейку продуктов для данного сегмента, развивал цифровые сервисы и каналы, а также предлагал новые акции для малого бизнеса. Комплексность, персональная работа с клиентами, оперативность в разработке продуктов и принятии решений позволили банку завершить прошедший год с хорошими результатами, уверены региональный директор Банка Уралсиб в Иркутске Лев Покровский и руководитель дирекции привлечения и развития продаж Максим Швец.

Региональный директор Банка Уралсиб в Иркутске Лев Покровский (слева) и руководитель дирекции привлечения и развития продаж Максим Швец (справа).

Фото: Андрей Фёдоров

Кредиты пользуются спросом

По сравнению с предыдущим годом кредитные аппетиты, безусловно, повысились, отмечают банкиры. По-прежнему работают программы господдержки, возобновились беззалоговые экспресс-продукты, с минимальным пакетом документов и оформлением онлайн.

Лев Покровский:

– Кредиты как всегда пользуются спросом. Особенно хороший запрос здесь мы получаем от клиентов в сфере розничной торговли, быстрого питания и грузоперевозок. Важную роль здесь играют программы господдержки, в частности, программы льготного кредитования МСП. В том числе благодаря им наш кредитный портфель не уменьшился по итогам 2022 года, а даже подрос. Но самое важное – он остался бездефолтным, благодаря качественному подходу к экспертизе привлекаемых клиентов. Стоит отдать должное и клиентам: они очень гибко отреагировали на изменения, находили решения, которые позволили им выполнять обязательства перед банком и развивать бизнес.

Максим Швец:

– Нам очень помогло наличие профильного специалиста в Иркутске. Когда в феврале-марте началась турбулентность, клиенты знали, к кому в банке идти, а мы понимали, что делать и могли оперативно отработать возникающие вопросы. Клиенты такой подход ценят. Банку это не только помогает держать руку на пульсе и своевременно предупреждать нежелательные моменты, но и дает возможность рассматривать нестандартные кейсы.

Быстрые гарантии с индивидуальным подходом

Наличие возможности нестандартных решений – одно из конкурентных преимуществ Банка Уралсиб. Он – один из немногих, кто готов быстро внести изменения в банковскую гарантию согласно отраслевым требованиям и требованиям бенефициара.

Региональный директор Банка Уралсиб в Иркутске Лев Покровский.

Фото: Андрей Фёдоров

Лев Покровский:

– Мы двигаемся в сторону индивидуальных решений для определенных отраслевых клиентских сегментов, и 2022 год показал, что такой подход помог нам не только сохранить, но и наращивать клиентскую базу. Одна из таких групп клиентов – это компании, выполняющие госзаказы, для которых актуальны гарантийные продукты.

Прежде всего, это полностью онлайн-продукт – банковская экспресс-гарантия, который позволяет клиентам в экспресс-режиме (от 30 мин) с минимальным пакетом документов (а при сумме до 3 миллионов рублей достаточно только паспорта) получить банковскую гарантию по рыночной стоимости. Такие продукты позволяют расширять клиентскую базу и увеличивать портфель гарантий.

Если заказчику требуется определенный вид банковской гарантии, то, обращаясь к нам, он имеет возможность предложить необходимые ему формулировки, соответствующие законодательству. В ответ мы оперативно предложим ему решение, либо идеально соответствующее его запросу, либо с нашими комментариями.

Поймали тренд

Кроме кредитов и банковских гарантий, по словам банкиров, у клиентов малого и среднего бизнеса спросом пользуются транзакционные продукты.

Региональный директор Банка Уралсиб в Иркутске Лев Покровский (слева) и руководитель дирекции привлечения и развития продаж Максим Швец (справа).

Фото: Андрей Фёдоров

Лев Покровский:

– Мы внимательно следим за рынком и ожиданиями наших клиентов, чтобы разрабатывать актуальные и востребованные продукты. Из новинок – сервис Taponphone, это замена классического терминала эквайринга на сотовый телефон. Предприниматель не покупает терминал – он пользуется бесплатным приложением, а платеж осуществляется с помощью телефонов продавца и покупателя на основе технологии NFC.

Необходимо отдельно отметить развитие и рост платежей по СБП С2B, наш продукт приема оплаты по QR реализован через мобильное приложение, а для начала работы его быстро и просто можно скачать на смартфон продавца. Многие наши розничные клиенты считают такую реализацию продукта наиболее удобной.

Максим Швец:

– Также у нас активно развивается интернет-эквайринг. Этот продукт не новый для рынка и для банка, но за последние два года он стал очень актуальным. У нас появились партнеры, которые предлагают клиенту полный спектр всех услуг – от создания сайта до подключения онлайн-кассы. Есть возможность получить удобный и информативный личный кабинет, в котором можно генерировать ссылки на оплату, с зачислением денежных средств на следующий рабочий день.

В целом, для каждого нашего клиента мы стараемся подобрать наиболее эффективное продуктовое решение конкретной задачи и выгодные условия сотрудничества, благодаря гибким возможностям настройки тарифов, в зависимости от сферы деятельности.

ДБО с заботой о пользователях

Руководители представительства Уралсиба в Иркутске уверены, что возможность гибко реагировать на потребности клиентов и предлагать индивидуальные решения появилась у банка благодаря диджитализации, в которую он вкладывает серьезные ресурсы. Цель – повышение эффективности и удобства клиентского опыта. Чтобы клиент, как минимум, мог любой вопрос решить, не тратя время на дорогу до банка. А в идеале – чтобы он мог при желании закрыть онлайн в режиме «одного окна» большую часть своих потребностей, говорят банкиры.

Руководитель дирекции привлечения и развития продаж Максим Швец.

Фото: Андрей Фёдоров

Максим Швец:

– Банк постоянно совершенствует каналы дистанционного банковского обслуживания. Сокращение срока проведения операций и принятия решений, минимизация бумажного документооборота – все это в конечном итоге удобно выгодно и клиенту, и банку, поскольку повышает общую эффективность взаимодействия.

Отдельно стоит сказать про мессенджеры с удобными группами в Telegram, где публикуется вся актуальная информация, новости для клиентов. Также у нас есть группа «Уралсиб Сфера» для делового сообщества, там проводят вебинары и мастер-классы. А в прошлом году у предпринимателей, которые раньше просто слушали нас, появилась возможность пройти обучение в Академии, которую развивает Уралсиб.

Центр принятия решений – в Иркутске

Наряду с диджитализацией, комплексная работа с малым и средним бизнесом – ключевой вектор развития для Банка Уралсиб. По всей стране он открывает специализированные центры и вскоре такой центр откроется в Иркутске.

Лев Покровский:

– Мы уже увеличили отдел по работе с малым бизнесом до 8 человек, к лету планируем переехать в новое здание. Перед нами стоит задача привлечения новых клиентов, которую мы намерены решать, предлагая в том числе индивидуальные тарифы. Возможность согласовать их буквально в течение 1-2 дней – еще одно из наших конкурентных преимуществ. На уровне дирекции мы можем решать до 90% вопросов, для этого у нас есть необходимые полномочия. Клиентам, безусловно, тоже удобно, когда центр принятия решений находится в регионе, в котором они работают.

Наталья Понамарёва

«Эта весна богата не только на снег, но и на акции Банка Уралсиб». Топ-5 весенних акций

Максим Швец рассказал о самых востребованных акциях:

Кроме постоянно действующих, нынешней весной мы предложили клиентам целый набор новых акций.

1. «Ни хао» и «Все по рублю»

«Ни хао» – это предложение, позволяющее серьезно удешевить ВЭД по юаням. Здесь же можно отметить акцию, связанную с валютой – «Все по рублю». Данная акция – ответ на новую тенденцию рынка, когда выручка по экспортному контракту, например, с Монголией или Китаем приходит не в долларах, как раньше, а в рублях. По этой акции мы предлагаем очень интересные условия: клиент не несет расходов на конвертацию, при этом получает дешевый валютный контроль.

2. «Безлимитные платежи»

Для новых клиентов мы запустили акцию, в рамках которой они могут в течение 6 месяцев бесплатно осуществлять неограниченное количество внешних платежей через ДБО..

3. «Специальная»

Узкоотраслевая акция для компаний, чья сфера деятельности предполагает снятие наличных. К ним относятся, например, грузоперевозчики, автосалоны и строители. Раньше мы предлагали такие условия в рамках согласования индивидуального тарифа, но потом увидели, что решение может быть интересным более широкому кругу компаний, и вывели его на рынок в виде акции.

4. «Селлеры»

Акция для клиентов, которые торгуют на маркетплейсах. ИП, получая выручку, могут переводить средства на счета физлиц или снимать наличные с минимальной комиссией. Количество предпринимателей, выходящих на маркетплейсы, растет в геометрической прогрессии. Мы, видя это, предлагаем рынку свое решение.

5. «Выгодная весна»

Скидки при авансовой оплате пакета услуг РКО. Здесь логика очень простая: клиент оплачивает вперед и получает за это скидки. При авансовой оплате за полгода скидка составляет 25% от базового тарифа, при оплате за год – 50%. Это, опять же, скидки на пакеты, для новых клиентов: «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД».

6. «С Уралсибом будь!» и «Выгодное решение»

Акции для новых клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. При выполнении условий участник получает специальные тарифы для торгового эквайринга и интернет эквайринга соответственно. Услуги предоставляется клиентам, у которых имеются или будут открыты в период проведения акции расчетные счета в банке. Тариф зависит от вида деятельности клиента.

Есть у нас и ряд других акций. Обращайтесь, мы расскажем и предложим подходящую именно вам.