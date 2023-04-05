Чем россияне заменили платежные сервисы от Apple и Google

После блокировки Visa и Mastercard вырос интерес к оплате электронным кошельком, сообщают «Известия».

– Электронный кошелек можно назвать родоначальником Pay-методов – к нему можно привязать банковскую карту и быстро платить в онлайне, – говорит в беседе с «Известиями» менеджер B2B-продуктов финтех-компании «ЮMoney» Таисия Суходол. – Этот метод всегда показывал хорошую конверсию в интернет-магазинах.

При этом в офлайне замена Apple Pay и Google Pay шла медленнее, чем в онлайне, но российские финтех-компании всё же смогли предложить бизнесу несколько рабочих альтернатив. По словам Суходол, стало больше бизнесов, которые работают офлайн, но принимают оплату онлайн.

Это, например, вендинговые аппараты, общественные прачечные, детские аттракционы и массажные кресла в торговых центрах. Такие площадки стали принимать платежи с помощью QR-кода, размещенного в точке продаж. Покупателю достаточно отсканировать QR-код – и он попадает в банковское приложение, где и проходит онлайн-оплата.