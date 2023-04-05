Производители оконных систем переходят на алюминий

Лидеры в области разработки и производства оконных систем представили оконные алюминиевые системы для многоквартирных и загородных домов. Новая продукция была показана на Международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild 2024.

В частности, компания Рехау, один из крупнейших игроков на рынке, показала разработанную для жилой недвижимости стоечно-ригельную систему остекления фасадов, а также анонсировала оконную и раздвижную теплые системы из алюминия.

«В 2022 году оконный рынок России сократился на 15% относительно 2021 года, при этом падение рынка ПВХ-окон составило 20%, а рынок алюминиевых окон напротив вырос на 10%. Презентация алюминиевых окон от ведущих мировых производителей подтверждает эту тенденцию разворота рынка к крылатому металлу», - сказал эксперт по светопрозрачным конструкциям Алюминиевой ассоциации Александр Волокитин.

Оконные конструкции из алюминия гарантируют высокие показатели по тепло- и шумоизоляции, пропускают больше света, чем ПВХ, и идеально подходит для конструкций с большой площадью остекления. Но, главное, алюминиевый профиль в отличие от пластика полностью экологичен, пожаробезопасен, не выделяет токсичных веществ и поддаётся вторичной 100% переработке.