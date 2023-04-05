Майнинг-отель в Черемхово работал по бытовым тарифам

Когда обман вскрылся, оказалось, что криптоэнтузиасты должны энергетикам 6 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутской электросетевой компании (ИЭСК).

Специалисты обнаружили на промышленной базе в городе Черемхово майнинговую ферму, которая незаконно потребляла электроэнергию. Позже выяснилось, что здесь оказывались услуги майнинг-отеля. Общий ущерб энергетикам составил свыше шести миллионов рублей, а объем потребленной электроэнергии за несколько месяцев превысил 1,5 млн кВт*ч., что сопоставимо с садоводством или коттеджным поселком. Собранные материалы направлены правоохранителям, возбуждено уголовное дело по признакам причинения имущественного ущерба путем обмана.

Криптоферму на промлощадке энергетики обнаружили после выявления значительного объема потерь электроэнергии и взяли объект на контроль.

При проведении проверки с участием сотрудников полиции факт хищения электроэнергии подтвердился, также обнаружено 200 единиц майнингового оборудования, их стоимость может составлять до двух миллионов рублей. Как выяснили сотрудники полиции, майнинг-отель организовал 34-летний местный житель под видом предоставления телекоммуникационных услуг.

«Проблема майнинга по-прежнему актуальна и для добычи криптовалюты используются любые возможности и площадки. Некоторые подобные объекты не имеют легального подключения или осуществляют хищение электроэнергии. Благодаря своевременным осмотрам линий и оборудования, замерам нагрузки и потребления нам удается выявлять такие случаи и направлять материалы для дальнейшего разбирательства в правоохранительные органы. Недавно уголовное дело было возбуждено по факту нелегального подключения криптофермы под Ангарском», – Евгений Вечканов, директор по развитию и технологическим присоединениям ИЭСК.

Напомним, что ранее специалисты Иркутской электросетевой компании обнаружили в Ангарском городском округе майнинговую ферму, незаконно подключенную к электросетям. Криптовалюту добывали в крестьянско-фермерском хозяйстве в загонах для скота и гараже. Общий объем бездоговорного потребления превысил 2,5 млн руб.