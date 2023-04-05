Семья из Усолья-Сибирского подарила мобилизованным автомобиль

Машину подарила семья из Усолья-Сибирского Иркутской области жителям города, которые были мобилизованы в зону СВО, сообщил мэр Максим Торопкин.

«Решение о передаче отечественного автомобиля к чете Крюковых пришло спонтанно. В новостной ленте супруги увидели, что семья из Братска безвозмездно передала своим бойцам автомобиль и решили, что нашим ребятам на передовой тоже необходимо помочь», – рассказал глава города.

Кроме того, на собранные усольчанами средства накануне был куплен снегоболотоход – его вместе с автомобилем отправят одним самолетом в ближайшее время роте, где находятся усольские мужчины.