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Семья из Усолья-Сибирского подарила мобилизованным автомобиль

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Машину подарила семья из Усолья-Сибирского Иркутской области жителям города, которые были мобилизованы в зону СВО, сообщил мэр Максим Торопкин.

«Решение о передаче отечественного автомобиля к чете Крюковых пришло спонтанно. В новостной ленте супруги увидели, что семья из Братска безвозмездно передала своим бойцам автомобиль и решили, что нашим ребятам на передовой тоже необходимо помочь», – рассказал глава города.

Кроме того, на собранные усольчанами средства накануне был куплен снегоболотоход – его вместе с автомобилем отправят одним самолетом в ближайшее время роте, где находятся усольские мужчины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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