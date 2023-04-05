Многомиллионную аферу при закупке медоборудования разоблачили в Иркутской области

Мошенничество при закупке медоборудования с ущербом федеральному и областному бюджетам на сумму более 22 млн рублей выявили в Иркутской области, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

В совершении преступления обвинили двоих руководителей коммерческих организаций, бывшего внештатного специалиста регионального министерства здравоохранения и экс-работника Областного онкологического диспансера.

По версии следствия, указанные лица, действуя совместно по предварительному сговору, произвели закупку и поставку дорогостоящего медицинского оборудования по завышенной цене. Для возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.