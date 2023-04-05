Дополнительные меры соцподдержки для военнослужащих ввели в Иркутской области

Правительство Иркутской области сообщила о введении в регионе дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий военнослужащих.

«Среди мер ежемесячная денежная выплата, компенсация 50 % расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, при наличии медицинских показаний обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в организации Иркутской области», – говорится в сообщении.

К отдельным категориям относятся военнослужащие, не имеющие звания ветеран боевых действий в соответствии с законодательством РФ и исполнявшие воинские обязанности при выполнении определенных задач.