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Дополнительные меры соцподдержки для военнослужащих ввели в Иркутской области

Правительство Иркутской области сообщила о введении в регионе дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий военнослужащих.

«Среди мер ежемесячная денежная выплата, компенсация 50 % расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, при наличии медицинских показаний обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в организации Иркутской области», – говорится в сообщении.

К отдельным категориям относятся военнослужащие, не имеющие звания ветеран боевых действий в соответствии с законодательством РФ и исполнявшие воинские обязанности при выполнении определенных задач.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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