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Администрацию муниципалитета в Приангарье обязали снести аварийный дом

Властям Осинского раойна Иркутской области поручили снести аварийный дом – эти работы должны были выполнить 2 года назад, сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что в 2020-2021 годах органы местного самоуправления в рамках муниципальной программы расселили аварийный многоквартирный дом в поселке Жданово. При этом вопреки требованиям жилищного законодательства в течение почти двух лет здание не сносили, контракты на проведение этих работ не заключали.

Для обеспечения безопасности местного населения прокуратура через суд добилась возложения на муниципалитет обязанности снести заброшенный аварийный многоквартирный дом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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