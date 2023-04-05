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Роман Пешков и Алексей Гритчин из Братского района погибли во время спецоперации

Братский район Иркутской области накануне простился с двумя уроженцами территории – Романом Пешковым и Алексеем Гритчиным, которые погибли во время спецоперации на Украине, сообщил мэр Александр Дубровин.

«Сегодня в Вихоревке простились с двумя нашими земляками, погибшими при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Они защищали наше Отечество в составе ЧВК с 2022 года», – сообщил Дубровин.

Алексей Александрович Гритчин родился 23 февраля 1990 года. В 2008 году окончил Братский профессиональный колледж по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей», с июня 2009 по июнь 2010 года служил в рядах Вооруженных сил РФ.

Роман Викторович Пешков родился 17 декабря 1989 года. До 9 класса учился в школе №2,  в 2008 году окончил Братский профессиональный колледж по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». С декабря 2008 года по январь 2010 года служил в рядах Вооружённых сил.

Оба молодых человека погибли 13 марта во время боевых действий. Посмертно награждены медалями «За Отвагу».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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