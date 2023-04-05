Более 17 тысяч человек зарегистрировалось в конкурсе «Лидеры России» за первые сутки

Названо количество заявок, поданных на конкурс управленцев «Лидеры России» в первые сутки, – таковых было 17,5 тысячи, следует из данных на сайте мероприятия.

«Вчера конкурс "Лидеры России" стартовал в пятый раз. На данный момент уже подано 17,5 тысячи заявок. Значит, интерес к конкурсу остается высоким. <…> Конкурсанты смогут поделиться тем, как они решали конкретные задачи в профильных направлениях, например, в науке, образовании, здравоохранении, информационных технологиях, промышленности, бизнесе, сельском хозяйстве, коммуникациях, маркетинге и других направлениях», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Участники конкурса, представляющие один регион, в рамках мероприятия объединятся и поработают над решением реальной задачи субъекта. Команды с наилучшим результатом смогут встретиться с главой региона и презентовать свою идею.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на официальном сайте события.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение.