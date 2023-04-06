Куда поедут россияне этим летом?

Пик туристической активности приходится на август, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование разработчика IT-решений Bnovo и онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Наибольшее число россиян планирует посетить Санкт-Петербург. На город приходится 19,3% заказов. На второй строчке расположилась Москва с долей 16,5%, на третьей – Адлер 9,4%. Замыкают топ-5 популярных направлений для летних поездок Сочи – доля бронирований в городе составила 4,1%, а также и Эсто-Садок – 3,3%», – рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Также туристы будут проводить отпуска в Калининграде (3,1%), Казани (3,0%), Анапе (2,9%), Геленджике (2,2%) и Нижнем Новгороде (1,8%).

Ранее стало известно, что в марте россияне чаще всего летали в Турцию, ОАЭ и Казахстан.