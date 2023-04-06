Московская биржа начинает торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию

4 апреля на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «дирхам ОАЭ – российский рубль» (торговый код – AED) и «индийская рупия – российский рубль» (торговые код – INR). Об этом сообщают в пресс-службе площадки.

Новые производные существенно расширят торговые возможности банков, брокеров и их клиентов – физических и юридических лиц. Участники внешнеэкономической деятельности с помощью фьючерсов на дирхам ОАЭ и индийскую рупию смогут хеджировать валютные риски.

«Мы видим запросы клиентов на быструю реакцию со стороны инфраструктуры в связи со стремительно изменяющимися условиями на глобальных рынках. Технологии срочного рынка Московской биржи позволяют нам оперативно внедрять новые инструменты хеджирования рисков и удовлетворения инвестиционных потребностей для всех категорий клиентов. Мы рады предложить производные на дирхам ОАЭ и индийскую рупию, валюты крупных торговых партнеров нашей страны», – говорит Мария Патрикеева, руководитель срочного рынка Московской биржи.