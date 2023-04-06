Антон Гарбарчук: «Либо выделяйся, либо уходи»

История создания офтальмологической клиники «Центр Зрения» началась с открытия небольшого диагностического кабинета в Ангарске в 2014 году. И грянул кризис. «Мы сразу попали на курсовые разницы, стоимость на все материалы для ремонта подскочила на 40-50 процентов», – рассказал в эксклюзивном интервью Газете Дело генеральный директор сети клиник и оптик «Центр Зрения» и бутик-оптики «Ocularia» Антон Гарбарчук. С тех пор кризисы в мировой и российской экономике происходили постоянно, но это совершенно не мешало компании бурно расти и развиваться.

Нашему изданию предприниматель рассказал, что для развития бизнеса приходилось принимать довольно смелые и рискованные решения, но как показал опыт, это стоило того. Он уверен, что ждать лучших времён в бизнесе неправильно, важно всегда двигаться вперёд и предлагать рынку что-то новое.

Историю успехов и трудностей, достижений и планов компании вы сможете узнать уже завтра, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.