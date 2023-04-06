ВТБ нарастил объем выдач ипотеки в Иркутской области на 80%

В марте жители Приангарья оформили в ВТБ ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей. Около четверти сделок в первом квартале банк провел в рамках программ с господдержкой.

По итогам первого квартала 2023 года ВТБ в Иркутской области оформил более 650 кредитов на 2,5 млрд рублей. Самым активным оказался март: объем выдач составил 1,4 млрд рублей, что на 80% больше, чем в феврале. Средняя сумма одного жилищного кредита составила 3,8 млн рублей.

Около четверти сделок в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой. Среди них жители региона впервые чаще выбирали «семейную ипотеку»: по ней оформлено свыше 119 кредитов на общую сумму 537 млн рублей. Вторая по популярности – «Ипотека с господдержкой-2020» (55 кредитов на 247 млн рублей).

«Ипотека продолжает демонстрировать рост спроса от месяца к месяцу. Новый тренд, который мы отмечаем в первом квартале – спрос на семейную ипотеку опережает традиционно популярную «Ипотеку с господдержкой». Мы связываем это с модернизацией условий программы семейной ипотеки, по которой получить льготный жилищный кредит теперь могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения», - отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

В целом по стране ВТБ за первый квартал 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. В марте объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку. Срок, на который клиенты в среднем заключали кредитный договор, составил 25,5 лет (в начале года – 23,7 года).

По оценке ВТБ, в марте продажи жилищных кредитов в России составили более 530 млрд рублей, что на четверть выше результата февраля. За три месяца объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 трлн рублей, в то время как в январе-марте прошлого года - 1,3 трлн рублей.