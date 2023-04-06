ПФР закончил год с профицитом в один трлн рублей

Он образовался на фоне резкого увеличения трансферта из федерального бюджета – 70%, сообщает РБК.

В 2022 году общие доходы Пенсионного фонда России (ПФР; с 1 января 2023 года – Фонд пенсионного и социального страхования) увеличились почти на четверть (+24,4%) относительно изначального плана, утвержденного в конце 2021 года, и составили 12,48 трлн руб.

Расходы тоже выросли, но менее значительно – на 12% относительно плана, до 11,37 трлн руб. В результате сложился профицит бюджета фонда в размере 1,1 трлн руб., следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ПФР за 2022 год.

Такой профицит стал рекордным для ПФР в номинальном выражении и кардинально разошелся с заложенным в бюджет ориентиром: согласно закону о бюджете фонда, власти ждали дефицит его бюджета в размере 122,4 млрд руб.

Эти избыточные средства остались на счетах ПФР в Казначействе, увеличив остаток на них почти в три раза – с 569,5 млрд руб. на конец 2021 года до 1,66 трлн руб. на конец 2022 года, оценили аудиторы. С 2021 года временно свободными средствами внебюджетных фондов управляет Казначейство с помощью механизма единого казначейского счета (ЕКС).