Народный прогноз: к 1 мая россияне ожидают роста валют на 5%

Доллара – 83,61 руб., евро – 91,12 руб. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

За динамикой курса доллара следят 22% россиян, евро – 20%. За полгода уровень интереса к американской валюте не изменился, к евро – чуть вырос.

Мужчины больше женщин интересуются изменениями на валютной бирже. Россияне в возрасте до 34 лет чаще остальных отслеживают динамику курсов американской и европейской валют. Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц больше интересуются долларом США.

К 1 мая россияне прогнозируют рост валютных курсов на 5%: 83,61 руб. за доллар и 91,12 руб. за евро. Народный прогноз на 9 января 2023 года оказался неточным: реальный курс доллара оказался ниже, а евро – выше средних значений, названных россиянами.