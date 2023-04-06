Каждый второй россиянин выступает за введение ограничений на вождение самокатов

Введение предельной скорости, запрета движения по тротуарам и ограничения по возрасту 18+, по мнению россиян, поможет обезопасить пешеходов и сократить количества аварий с участием самокатчиков. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Как и в прошлом году, каждый второй россиянин – за государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах: 52% россиян считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения. Против этого только 17%.

За регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины (54% против 51% среди мужчин). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых россиян.

Какие основные меры предлагают граждане в рамках регулирования? Контекстный анализ комментариев показывает, что особенно необходимы скоростные ограничения. Также стоит запретить движение по пешеходных зонам и тротуарам, установить возрастной ценз 18+, внедрить систему обучения управлению самокатом и соответствующие удостоверения.